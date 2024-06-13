авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Ученые нашли животное, которое может жить до 15 тысяч лет

Фото: Wikimedia Commons

Корзинка Венеры (лат. Euplectella aspergillum) – уже известный вид морской стеклянной губки, который тоже отличается долгожительством. Свой замысловатый скелет эта губка изготавливает при помощи кислоты, извлекаемой из морской воды.

Им оказалась чашеобразная стеклянная губка.

В Тихом океане найдено самое долгоживущее существо — это открытие сделали специалисты, изучавшие подводный мир на глубине от 3,5 до 5,5 километров. По оценкам некоторых экспертов, найденное существо способно жить до 15 тысяч лет.

Им оказалась чашеобразная стеклянная губка, которой пока не дали научного названия. Стеклянные губки (Hexactinellida) – это класс морских беспозвоночных из примерно 600 разных видов. Все они ведут прикрепленный образ жизни. 

Как рассказал эколог Гетеборгского университета Томас Дальгрен, глубоководная жизнь до сих пор остается малоизученной. Из всех обитающих там видов животных науке известно лишь около десяти процентов. 

Фото: SMARTEX/NHM/NOC
Ещё один необычный вид морской фауны, который обнаружили ученые в процессе исследования. Это – прозрачный морской огурец, который принадлежит к семейству Elpidiidae. Хорошо видны его кишечник и то, что он питается отложениями. Длинный хвост, вероятно, помогает передвигаться в воде.

Ранее сообщалось, что ученые из Музея естественной истории (NHM) в Лондоне обнаружили целый зверинец таинственной морской фауны в глубинах Тихого океана. Десятки найденных странных существ могут быть видами, неизвестными науке.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024