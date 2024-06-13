Ученые нашли животное, которое может жить до 15 тысяч лет

Им оказалась чашеобразная стеклянная губка.

В Тихом океане найдено самое долгоживущее существо — это открытие сделали специалисты, изучавшие подводный мир на глубине от 3,5 до 5,5 километров. По оценкам некоторых экспертов, найденное существо способно жить до 15 тысяч лет.

Им оказалась чашеобразная стеклянная губка, которой пока не дали научного названия. Стеклянные губки (Hexactinellida) – это класс морских беспозвоночных из примерно 600 разных видов. Все они ведут прикрепленный образ жизни.

Как рассказал эколог Гетеборгского университета Томас Дальгрен, глубоководная жизнь до сих пор остается малоизученной. Из всех обитающих там видов животных науке известно лишь около десяти процентов.

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Ещё один необычный вид морской фауны, который обнаружили ученые в процессе исследования. Это – прозрачный морской огурец, который принадлежит к семейству Elpidiidae. Хорошо видны его кишечник и то, что он питается отложениями. Длинный хвост, вероятно, помогает передвигаться в воде. Фото: SMARTEX/NHM/NOC

Ранее сообщалось, что ученые из Музея естественной истории (NHM) в Лондоне обнаружили целый зверинец таинственной морской фауны в глубинах Тихого океана. Десятки найденных странных существ могут быть видами, неизвестными науке.