Ученые научили крыс управлять машинами

Грызуны, оказывается, могут получать удовольствие от езды.
Команда исследователей из Университета Ричмонда (США) провела эксперимент, в рамках которого крыс обучили управлять маленькими машинками, созданными из пластиковых контейнеров с моторами и педалями из проволоки. Основная цель этого изобретения состояла в том, чтобы ускорить перемещение грызунов к месту, где находилось лакомство. Во время тренировки крысы показали отличные навыки вождения, демонстрируя высокую точность маневров.
Ученые заметили, что крысы, содержащиеся в условиях, богатых стимулами — с различными игрушками и большим пространством для активности — быстрее усваивали навыки вождения по сравнению со своими сородичами, находящимися в обычных клетках. Это открытие подтверждает идею о том, что разнообразие окружения положительно сказывается на развитии нейропластичности мозга, увеличивая его способность к адаптации.
Особенно примечательным стал момент, когда некоторые крысы сами садились в машины и начинали нажимать на педаль еще до начала испытаний. Исследователи пришли к выводу, что сам процесс вождения вызывал у них удовольствие. Кроме того, результаты опытов показали, что у крыс возникали положительные эмоции, похожие на чувство радости.
Дополнительно исследователи изучили, как отложенное получение награды влияет на поведение крыс. Было обнаружено, что те животные, которые привыкли к задержкам в получении поощрений, становились более уверенными и решительными, а также чаще принимали радостные позы, поднимая хвосты.
Ранее ученые доказали, что у крыс есть воображение.
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