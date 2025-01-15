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Ученые назвали этого морского монстра в честь Дарта Вейдера

Ученые назвали этого морского монстра в честь Дарта Вейдера

Представитель нового вида гигантских морских изоподов Bathynomus vaderi

Новый вид изопод длиной более 30 см нашли в Южно-Китайском море.

Команда биологов из Вьетнама, Сингапура и Индонезии выявила и описала новый вид гигантских морских изопод. Этот вид получил название Bathynomus vaderi в честь Дарта Вейдера из «Звездных войн». Исследователи отметили, что форма головы ракообразного напоминает знаменитый шлем легендарного злодея.

Эти морские изоподы схожи с обычными мокрицами, но существенно превосходят их в размерах. Bathynomus vaderi принадлежит к классу «супергигантов», достигая длины 32,5 см и веса более килограмма (при условии, что обычные изоподы обычно вырастают всего до нескольких сантиметров в длину). На сегодняшний день установлено, что Bathynomus vaderi обитает близ островов Спратли во Вьетнаме.

Однако ученые предполагают, что его ареал может простираться и в другие районы Южно-Китайского моря. Как и прочие представители своего рода, эти изоподы живут на океаническом дне и питаются падалью. Эти организмы стали целями для коммерческого рыболовства в глубоководных участках Южно-Китайского моря, а также у побережий центральных провинций Вьетнама.

Больше интересных фактов о гигантских изоподах (и другом их виде по прозвищу «ванильный Вейдер») мы рассказывали в этой статье.

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