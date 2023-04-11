Ученые назвали новую причину гибели цивилизации майя

К ее коллапсу могли привести перемены в сезонности дождей.

Ученые Университета Нью-Мексико (США) и Постдамского университета (Германия) пришли к выводу, что снижение предсказуемости сезонных осадков могло сыграть большую роль в упадке цивилизации майя классического периода около 1100 лет назад.

Исследователи проанализировали содержание стабильных изотопов в сталагмитах в пещере Йок Балум — она находится рядом с местом археологических раскопок на территории государства Белиз. Раньше там располагался доколумбовый город Уксбенка. Соотношение изотопов углерода и кислорода показало, как менялось количество дождей и состояние почвы в регионе за последние 1600 лет.

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Сельское хозяйство цивилизации майя сильно зависело от воды, доступной лишь в летний сезон дождей. Перемены в интенсивности и времени осадков могли обернуться серьезными последствиями для древних человеческих обществ Центральной Америки. Со временем появляется все больше доказательств того, что повторяющиеся засухи приводили к фрагментации городских агломераций майя и рассредоточению населения в южных низменностях.

Как выяснилось, изменения в сезонных осадках в 700-800 годах нашей эры стали новой угрозой для производства пищи в регионе. Все его сельскохозяйственные культуры были в прямой зависимости от дождей, что усложняло или даже делало невозможным прогнозирование времени сбора урожая. Это послужило фактором коллапса цивилизации майя, население которой (5-10 миллионов человек) уменьшилось на 60-70% за 100-150 лет.

Ранее сообщалось, что гражданский конфликт в Майяпане — столице древней цивилизации майя — с последующим политическим крахом мог быть вызван мегазасухой. К таким выводам пришла международная группа ученых из США, Великобритании, Германии, Мексики и Австралии.