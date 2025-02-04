Ученые назвали причины безобразного поведения людей в аэропортах

На странные поступки пассажиров толкают стресс и дезориентация.

Ученые из Великобритании установили причины странного поведения людей в аэропортах, включая сон на полу, пьянство и попытки открыть двери самолетов. Они выделили три ключевых фактора: стресс, дезориентацию и психологическое воздействие. Аэропорты создают стрессовую обстановку из-за шума, толп и задержек рейсов, что усиливает тревожность у пассажиров. Некоторые справляются с этим алкоголем, ухудшая свое состояние.

Психологи также указывают на ощущение потери границ времени и пространства в аэропортах, что приводит к дезориентации. Кроме того, для многих аэропорт становится местом временного освобождения от социальных норм, но этот эффект часто выходит из-под контроля при употреблении спиртного. Исследователи считают, что осознание этих факторов поможет улучшить безопасность и комфорт авиапассажиров в воздушных гаванях.

Реклама

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко предложил проверять российских пассажиров с помощью алкотестеров перед посадкой на самолет. Причиной данной инициативы стали участившиеся случаи дебошей на борту самолетов.