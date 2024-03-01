Ученые назвали самое мощное в истории человечества извержение вулкана

Извержение Кикай-Акахойя – крупнейший вулканический взрыв в зарегистрированной истории – выбросило более 330 кубических километров вулканической породы и пепла у юго-западного побережья Японии 7300 лет назад.

Ученые определили крупнейшее извержение вулкана в истории – взрыв, произошедший 7300 лет назад, выбросивший более чем в два раза больше камней и пепла, чем пизвержение горы Тамбора в Индонезии в 1815 году (которое считали рекордным до этого момента).

Извержение произошло под водой к югу от японского острова Кюсю, где Филиппинская тектоническая плита проскальзывает под Евразийскую плиту. Известно, что подводный вулкан Кикай произвел три крупных извержения за последние 140 000 лет, последним из которых было извержение Кикай-Акахойя.

Хотя ученые уже знали о древнем вулканическом извержении, новое исследование выявило его рекордные масштабы и определило его как крупнейшее извержение нынешней геологической эпохи.

«Об извержении известно уже давно, но новое исследование значительно расширяет наши знания о нем», – Тим Друитт, профессор вулканологии в Университете Клермон-Овернь во Франции, который рецензировал исследование.

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Ранее ученым было трудно определить масштаб извержения и причину его возникновения из-за проблем с доступом к подводному вулкану. В новом исследовании ученые собрали сейсмические данные, чтобы создать подробную карту морского дна вокруг вулкана. На карте были обнаружены обширные подводные отложения, образцы которых команда отобрала путем бурения в нескольких местах с помощью робота с дистанционным управлением и извлечения кернов отложений.

Вынесенные на поверхность осадки выявили слой площадью 4500 квадратных километров, содержащий вулканическое стекло, соответствующее составу и времени извержения Кикай-Акахойя. Стекло и другие вулканические обломки составили примерно 71 кубический километр материала, выброшенного в море в результате извержения, что почти вдвое превышает оценки, опубликованные в предыдущих исследованиях.

Исследователи объединили эти результаты с существующими оценками вулканических обломков от извержения, которые отложились на суше. Они обнаружили, что мега-извержение выбросило общий объем от 332 до 457 кубических километров материала – этого достаточно, чтобы дважды заполнить озеро Тахо на западе США.

Новая оценка означает, что извержение Кикай-Акахойя является «вероятно крупнейшим извержением голоцена», пишут исследователи. Голоценовая эпоха – это геологический период, который начался 12 000–11 500 лет назад в конце последнего ледникового периода и в котором мы живем до сих пор.

«Их вывод о том, что это крупнейшее извержение голоцена, обоснован. Минойское извержение Санторини также считалось крупнейшим извержением голоцена, но теперь известно, что это не так», – Тим Друитт.

Извержение Кикай-Акахойя все еще меркнет по сравнению с более древними извержениями, такими как катастрофический взрыв супервулкана Тоба на Суматре 74 000 лет назад, который выкачал около 5000 кубических километров магмы.