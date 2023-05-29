Ученые назвали самые дружелюбные и недружелюбные породы собак

Исследователи проанализировали 11 000 собак и 300 пород на общительность.

Собак часто называют лучшими друзьями человека, но новое исследование показывает, что, когда дело доходит до общения с людьми, не все они ведут себя одинаково. Исследователи из Университета Хельсинки выявили породы собак с самым высоким и самым низким уровнем дружелюбия по отношению к людям.

Их результаты показывают, что «лучшими друзьями человека» являются бультерьеры, золотистые ретриверы и так называемые крошечные собаки Teacup («чайная чашка», отсылка к маленькому размеру – прим.ред.) – группа миниатюрных пород, таких как чихуахуа и йоркширские терьеры. В пятерку также вошли джек-рассел-терьеры и таксы. Наименее дружелюбными, согласно исследованию, оказались собаки, которых обычно используют для охраны домашнего скота и ездовые собаки – например, бордер-колли.

Помимо породы, было обнаружено, что на общительность собаки с людьми влияет несколько других факторов. Оказалось, что самки набирают более высокие баллы, чем самцы, в то время как «общительность» собак с человеком с возрастом снижается.

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Основываясь на этих результатах, исследователи предполагают, что независимо от породы владельцы собак должны стараться знакомить своих питомцев с людьми с раннего возраста – это является важным этапом социализации щенка и поможет ему в дальнейшем относиться к новому без страха или агрессии.

«Наши результаты показывают, что владельцы должны как можно больше знакомить своих щенков с незнакомыми людьми, местами и животными», – пишут исследователи.