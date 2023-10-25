Ученые назвали самый страшный фильм ужасов в истории

И самую пугающую сцену заодно.

Международная группа исследователей решила определить, какие фильмы и сцены в них больше всего пугают зрителей. Для своего эксперимента они набрали 250 добровольцев, которым показывали разные фильмы ужасов. Во время просмотра добровольцев оснастили приборами, которые отслеживали их жизненные показатели, в том числе количество ударов сердца в минуту и дисперсию сердечного ритма.

«Что касается частоты сердечных сокращений (BPM), чем выше число, тем быстрее фильм заставляет сердце качать кровь у наших зрителей, что является показателем волнения и страха как части ваших инстинктов бороться или убежать. С другой стороны, дисперсия сердечного ритма (ВСР) измеряет время между каждым ударом вашего сердца. Чем ниже отклонение сердечного ритма, тем больше стресса испытывали наши зрители, что является хорошим показателем постепенного возникновения страха и ужаса», – пишут исследователи из проекта Science of Scare Project.

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Затем команда объединила оценки, чтобы ранжировать пугающий эффект в фильмах и сценах из фильмов по 100 балльной шкале.

Используя эти измерения, руководители проекта пришли к выводу, что наиболее пугающим фильмом для зрителей оказалась картина «Синистер», снятая в 2012 году. По сюжету фильма, главный герой, автор серии бестселлеров Эллисон в исполнении актера Итана Хоука, перевозит свою семью в дом, где ранее были убиты все жильцы, кроме маленькой девочки, которая пропала без вести.

При заселении писатель случайно находит на чердаке дома кинопленки, которые являются ключом к тайне преступлений, после чего в доме и с его семьей начинают происходить странные события.

«У нашей аудитории при просмотре фильма частота сердечных сокращений увеличилась на 34 процента: с 64 до 86 ударов в минуту на протяжении всего фильма, а в самый страшный момент фильма сердцебиение достигло 131 удара в минуту», – пишут исследователи.

По оценкам экспертов фильм «Синистер» получил 96 баллов по шкале страха из 100.

В свою очередь самой пугающей сценой для зрителей стал один эпизод из фильма «Астрал» 2010 года, когда пульс добровольцев превысил 131 удар в минуту.