Ученые обеспокоены судьбой коал: их становится все меньше

Один из новых обнаруженных факторов риска: если коала попадает в ветклинику, назад в дикую природу она вряд ли вернется.

Ученые из Университета Квинсленда в Австралии провели исследование и пришли к выводу, что большая часть коал, доставленных в ветеринарные клиники, не возвращается обратно в дикую природу. В большинстве случаев этих животных приходится усыплять.

Коала является одним из самых узнаваемых символов Австралии наряду с кенгуру. Этот вид сумчатых млекопитающих находится под угрозой исчезновения из-за значительного уменьшения численности их популяции после сильных лесных пожаров в стране в 2019-2020 годах.

Ученые изучили данные о более чем 50 тысячах случаев госпитализации коал за последние 22 года. Выяснилось, что лишь четверть спасенных животных была возвращена в естественную среду обитания после попыток вылечить их.

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Основной причиной госпитализаций коал являются заболевания, такие как хламидиоз (составляет 30% всех обращений в ветклиники), а также аварии с участием автомобилей (на них приходится 20% случаев обращения). Помимо этого, сумчатым угрожают внешние опасности, включая нападения местных собак.

Исследователи предупреждают, что собранная ими статистика указывает на тревожное будущее для этого знаменитого представителя австралийской фауны.

Ранее сообщалось, что ученые из Школы зоотехники и ветеринарии Университета Аделаиды (Австралия) разработали рекомендации по лечению и реабилитации коал, которые пострадали в результате лесных пожаров.