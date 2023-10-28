Ученые обнаружили, что сперма нарушает один из главных законов физики

Сперматозоиды движутся вопреки третьему закону движения Ньютона.

Согласно новому исследованию, которое характеризует движение половых клеток и одноклеточных водорослей, человеческие сперматозоиды с помощью своих кнутоподобных хвостов продвигаются сквозь вязкие жидкости, по-видимому, вопреки третьему закону движения Ньютона.

Кента Исимото, ученый-математик из Киотского университета, и его коллеги исследовали эти невзаимные взаимодействия в сперматозоидах и других микроскопических биологических пловцах, чтобы выяснить, как они скользят сквозь вещества, которые теоретически должны сопротивляться их движению.

Когда Исаак Ньютон сформулировал свои законы движения в 1686 году, он стремился объяснить взаимосвязь между физическим объектом и силами, действующими на него, с помощью нескольких четких принципов, которые, как оказалось, не обязательно применимы к микроскопическим клеткам, извивающимся сквозь них.

Третий закон Ньютона можно сформулировать так: «Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны».

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Это означает особую симметрию в природе, где противоположные силы действуют друг против друга. В простейшем примере два шарика одинакового размера, сталкивающиеся при катке по земле, передают свою силу и отскакивают в соответствии с этим законом.

Однако природа хаотична, и не все физические системы связаны этими симметриями. Так называемые невзаимные взаимодействия проявляются в неуправляемых системах, состоящих из стаи птиц, частиц в жидкости и плавающих сперматозоидов.

Эти подвижные агенты движутся таким образом, что демонстрируют асимметричное взаимодействие с животными позади них или с жидкостями, которые их окружают, образуя лазейку для равных и противоположных сил, чтобы обойти третий закон Ньютона.

Поскольку птицы и клетки генерируют собственную энергию, которая добавляется в систему с каждым взмахом крыльев или взмахом хвоста, система отодвинута далеко от равновесия, и те же правила к ней не применимы.

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Исимото и его коллеги проанализировали экспериментальные данные о человеческой сперме, а также смоделировали движение зеленых водорослей хламидомонады. Оба плавают, используя тонкие гибкие жгутики, которые выступают из тела клетки и меняют форму или деформируются, чтобы продвигать клетки вперед.

Высоковязкие жидкости обычно рассеивают энергию жгутика, не позволяя сперматозоидам или одноклеточным водорослям вообще сильно двигаться. И все же каким-то образом эластичные жгутики могут продвигать эти клетки вперед, не вызывая реакции со стороны их окружения.

Исследователи обнаружили, что хвосты сперматозоидов и жгутики водорослей обладают «странной эластичностью», которая позволяет этим гибким придаткам двигаться, не теряя при этом много энергии в окружающую жидкость.

Но это свойство странной эластичности не полностью объясняет движение волнообразных движений жгутиков. Поэтому в результате моделирования ученые также вывели новый термин – нечетный модуль упругости – для описания внутренней механики жгутиков.

Результаты исследования могут помочь в разработке небольших самособирающихся роботов, имитирующих живые материалы, а методы моделирования можно использовать для лучшего понимания основополагающих принципов коллективного поведения, добавляет команда.