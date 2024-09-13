Ученые обнаружили в глубинах океана «летающего макаронного монстра»

Представители этого вида обитают на глубине до трех километров.

Ученые, изучающие уникальные подводные горы в юго-восточной части Тихого океана, недалеко от побережья Чили, с помощью дистанционно управляемого аппарата обнаружили необычное существо, которое часто называют «летающим макаронным монстром». Представитель вида сифонофор под названием Bathyphysa conifera был обнаружен на глубине около 665 метров.

Визуально «летающий макаронный монстр» напоминает мячик-антистресс с десятком разных щупалец и тонкими длинными нитями. На самом деле это – колония многоклеточных животных, каждый член которой выполняет свою функцию. Представители вида Bathyphysa conifera являются хищниками и живут на глубинах от 1000 до 3000 метров. Максимальная длина этих созданий составляет около 60 см.

«Летающие макаронные монстры» — не первые удивительные создания, найденные исследователями у побережья Чили в рамках экспедиции под руководством Океанического института Шмидта. Ранее ученые сделали первые снимки так называемого осьминога-призрака.

Ученый Алекс Дэвид Роджерс, специалист по морской биологии и научный руководитель проекта Ocean Census, объяснил, что подводные горы этого района отличаются высоким уровнем биологического разнообразия. Их изучение поможет лучше понять распределение различных форм местной морской жизни, многие из которых ранее не были известны науке.

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Ранее сообщалось, что глубоководная экспедиция у берегов Чили обнаружила целую кладовую открытий — в том числе более 100 ранее неизвестных морских видов и несколько невиданных ранее подводных гор, самая крупная из которых примерно в четыре раза превышает размер самого высокого здания в мире.