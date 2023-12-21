Ученые объяснили глобальную эпидемию ожирения

Ее главной причиной на протяжении почти 100 лет остаются психические проблемы.

Ученые из Университета Копенгагена (Дания) выяснили причины эпидемии ожирения, которая началась в 30-х годах XX века и продолжается до сих пор. Как рассказал почетный профессор Торкильд Соренсен, эта эпидемия опосредованно связана с физиологией: ее истинная причина — психосоциальные расстройства. Они связаны с межличностными отношениями, при которых человек сталкивается с негативом по отношению к себе.

Механизм взаимодействия мозга с организмом в таких ситуациях влияет на жировую ткань. При этом эволюционно сложилось, что человек должен жить в социуме, а также сотрудничать, чтобы добыть себе пропитание. Если же он одинок, то у него нет уверенности, что завтра будет еда — и тогда срабатывает подсознательный механизм, из-за которого организм начинает накапливать жир впрок.

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