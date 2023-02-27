Ученые объяснили, как пережить ядерный взрыв

Нужно держаться подальше от коридоров, дверей и окон.

В недавнем исследовании ученые из Университета Никосии на Кипре подсчитали, как последствия ядерного взрыва могут повлиять на людей, укрывающихся в помещении, и обнаружили, что даже если вы находитесь на безопасном расстоянии от взрыва, вы все равно можете быть в опасности.

«Важно понимать воздействие даже далекого взрыва на людей, которые находятся внутри помещений. Например, мы можем проектировать конструкции, обеспечивающие большую защиту», – Дмитрий Дрикакис, соавтор исследования.

Авторы работы рекомендуют избегать коридоров и держаться подальше от дверей, стараясь находиться в углах комнат без окон. Когда ядерная бомба детонирует, она генерирует не только радиацию в виде яркого ослепляющего света и палящего жара, но и мощные ударные волны, которые могут распространяться на десятки километров. Именно эти ударные волны потенциально смертельны для людей, находящихся на достаточно безопасном расстоянии от места взрыва.

Ученые смоделировали взрыв атомной бомбы мощностью 750 килотонн. Для сравнения, бомба, сброшенная Соединенными Штатами на Хиросиму, имела мощность 15 килотонн, а на Нагасаки – 25 килотонн. Таким образом, в среднем это примерно в 37 раз меньше, чем бомба в моделировании исследователей.

Боеголовка такой мощности, скорее всего, уничтожит все в пределах четырех километров, но у людей за пределами этого радиуса может быть шанс, если они укроются в правильном месте в прочной конструкции.

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«Взрыв был смоделирован с использованием вычислительной гидродинамики высокого разрешения и высокого порядка», – Дмитрий Дрикакис.

Используя эти модели, они рассчитали, как ударная волна будет проходить через здания, включая комнаты, стены, углы, двери, коридоры, окна и дверные проемы, на расстоянии от 4 до 50 километров от места взрыва.

Ученые сообщили, что узкие карманы внутри зданий (дверные проемы и коридоры) могут действовать как аэродинамическая труба, ускоряя ударную волну до опасного давления, в 18 раз превышающего вес человеческого тела. Этого достаточно, чтобы сломать кости.

Лучшее место – в дальней от взрыва половине здания, в помещении без окон. Но даже в передней комнате, обращенной к месту взрыва, можно быть в безопасности, если расположиться по углам стены лицом к взрыву. Также имеет значение в каком именно помещении вы находитесь. Например, бревенчатый дом – не лучшее месторасположение при ядерном взрыве.

«Если вы находитесь слишком близко к месту взрыва, мало что можно сделать. Однако на расстоянии строительные конструкции, особенно из камня, бетона или других прочных негорючих материалов, могут обеспечить некоторую степень защиты», – Кэтрин Хигли, профессор радиационной биологии в Университете штата Орегон.

Авторы считают, что эти результаты могут помочь экспертам по ядерной безопасности разработать более эффективные стратегии для смягчения ущерба от атомных взрывов и утечек радиации. Они надеются, что результаты исследования помогут в разработке ядерно-взрывостойких зданий в будущем.