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Ученые оценили вклад бобров в жизнь людей каменного века

Фото: Unsplash

Крупные грызуны служили важным источником мяса и меха для охотников.

Археологи из Орхусского университета в Копенгагене (Дания) выяснили, какую роль бобры играли в жизни людей каменного века на территории современных Нидерландов. Благодаря раскопкам в Нидерландах ученые узнали, что на юге Скандинавии, в Балтийском регионе и России крупнейшие грызуны Северного полушария были важным источником мяса и меха для охотников-собирателей среднего и позднего каменного веков.

При этом из костей и зубов бобров делали инструменты для обработки дерева. Специалисты выяснили, что древние люди также извлекали выгоду из экосистем, создававшихся бобрами — благодаря их плотинам в местах обитания грызунов появлялось больше рыбы, водоплавающих птиц и некоторых растений. Эти ландшафты привлекали кабанов и других животных.

«Бобры придают лесу большой динамизм, что полезно для биоразнообразия. На археологических объектах, где было много следов бобра, также оказалось много следов выдры, кабана, щуки, окуня и карпа. Эти виды процветают в экосистеме, что создают бобры», — отметила автор исследования Натали Брусгаард.

Датские археологи напомнили, что в Нидерландах бобры вымерли в XIX веке, а вновь появились в местных лесах лишь в 1988 году. Ученые призвали учиться извлекать выгоду из устойчивых экосистем, появившихся благодаря деятельности бобров.

Ранее специалисты Северо-Западной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа нашли дротик в виде змеи, который относится к эпохе неолита.

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