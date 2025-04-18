Ученые определят как пах мир тысячи лет назад

Проблема изучения окружающей среды через обоняние стала особенно актуальной во время пандемии.

Ученые из Германии ищут пути воссоздания запахов, утраченных тысячи лет назад, сообщает ScienceDaily.

В проекте исследования, опубликованного несколько лет назад, специалисты из Института мировой истории Общества Макса Планка пояснили, что запах является «неотъемлемой частью человеческого опыта». Однако из-за того, что в основном ароматы исходят от органических веществ, спустя тысячи лет археологам не остаётся необходимого материала, для того, чтобы изучить быт наших предков.

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Поэтому исследователи решили применить комплексный подход и обратиться не только к двум областям молекулярной биологии – метаболомике и протеомике — которые изучают состав белковых структур прошлого, но и проанализировать древние тексты, рецепты, а также описания ритуалов наших предков. Они предполагают, что все эти факторы помогут восстановить картину ароматов древнего мира, которые сформировали быт наших предшественников.

Насколько опыт оказался удачным, пока неизвестно. Но зная историю средневековой Европы и то, что пахла она не самым романтическим образом, можно предположить, что некоторые запахи лучше оставить в истории.