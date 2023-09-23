Ученые опровергли «правило деревьев» Леонардо да Винчи

Итальянский мыслитель разработал его для методики рисования.

Ученые из Швеции и Великобритании опровергли «правило деревьев», которое итальянский мыслитель Леонардо да Винчи разработал для методики рисования. Да Винчи пришел к выводу, что «все ветки на каждой ступени высоты дерева при сложении вместе становятся равны по толщине стволу». Эта структура облегчала занятия живописью.

Однако выводы гения эпохи Возрождения оказались ошибочными: как выяснилось, для работы гидравлического сопротивления, позволяющего влаге подниматься вверх по стволу, необходимо, чтобы «правило деревьев» в определенный момент прекращало действовать. Дело в том, что уменьшение растения в объеме по мере достижения конечностей приводит к более высокому соотношению капилляров к окружающей массе.

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«Хотя это отличный «совет» для художников, что и имел в виду да Винчи, правило деревьев Леонардо не выдерживает критики на микроуровне», — отметил профессор Рубен Вальбуэна.

Ранее группа ученых из Массачусетского технологического института (США) выяснила, что Леонардо да Винчи проводил эксперименты, доказывающие закон всемирного тяготения. Он делал это задолго до появления работ на эту тему у Галилео Галилея и Исаака Ньютона.