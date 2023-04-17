Ученые открыли способ спастись от вредных последствий алкоголя

Пока он был проверен только на мышах.

Китайские ученые испытали на грызунах модифицированную пробиотическую добавку, которая, по их словам, может защитить от острых последствий чрезмерного употребления алкоголя. Они считают, что пробиотик однажды сможет помочь и людям.

Учитывая широкое распространение, алкоголь остается одним из лидирующих факторов смертности и заболеваемости во всем мире, на его долю приходится около пяти процентов ежегодных смертей.

«Было показано, что потребление алкоголя связано с различными заболеваниями, такими как ожирение печени, цирроз, сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания и рак. Поэтому разработке эффективных продуктов для снижения потребления алкоголя уделяется все больше внимания», – Сяосяо Цзян, медицинский исследователь из Китайской академии наук.

Большая часть потребляемого нами алкоголя перерабатывается в печени с помощью двух ферментов. Один из них, называемый алкогольдегидрогеназой (АДГ), начинает действовать относительно быстро, расщепляя этанол на менее вредное соединение – ацетальдегид.

В новом методе противодействия последствиям алкогольного опьянения ученые использовали природный вариант АДГ, называемый ADH1B. Он встречается в основном в генах восточноазиатских и полинезийских популяциий и проявляет большую активность, чем другие формы АДГ. Другими словами, он быстрее расщепляет этанол.

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Для доставки пробиотика в организм мышей исследователи использовали бактерию Lactococcus lactis. После внесения дополнительной генетической инструкции в ее геном бактерия L. lactis была сконструирована так, чтобы производить человеческий фермент ADH1B. Затем его протестировали на мышах, подвергшихся воздействию различных уровней алкоголя.

Мыши, получавшие модифицированный пробиотик, выздоравливали от воздействия алкоголя быстрее, чем необработанные мыши, у которых по-прежнему проявлялись признаки опьянения через два часа после употребления алкоголя. Исследователи предполагают, что пероральный пробиотик метаболизирует алкоголь в кишечнике, тем самым уменьшая количество алкоголя, всасываемого в кровоток.

Дальнейшие эксперименты показали, что у мышей, получавших пробиотик, было меньше признаков острого повреждения печени и воспаления кишечника, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя.

«Наши результаты показали, что этот рекомбинантный пробиотик может снижать всасывание алкоголя и защищать организм от повреждений, вызванных алкоголем, включая похмелье, повреждение печени и кишечника», – пишут исследователи.

Все больше данных свидетельствует о том, что даже умеренное потребление алкоголя может иметь вредные последствия (хотя немало исследований, говорящих об обратном). Поэтому общий совет ученых остается прежним: ограничьте количество потребляемых алкогольных напитков, чтобы уменьшить ущерб.