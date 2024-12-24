Ученые открыли в Перу новый вид рыбоядных хомячков

Вид находится под угрозой вымирания из-за сельского хозяйства.

Международная исследовательская группа из природоохранной организации Conservation International (ConsInt) поделилась итогами своей экспедиции в перуанскую часть Амазонии, состоявшейся в 2022 году. В результате экспедиции было обнаружено 27 новых видов живых организмов.

В числе найденных видов оказались восемь новых видов рыб, три вида земноводных и десять разновидностей бабочек. Помимо этого, ученые выявили четыре новых вида млекопитающих: иглистую мышь с густой шерстью, маленькую белку, летучую мышь с укороченным хвостом и «земноводного» грызуна с перепонками между пальцами. Англоязычные источники (а вслед за ними и многие русскоязычные) называют это животное плавучей мышью, но на самом деле зверёк относится к роду Daptomys из семейства хомяковых. Его сородичей из того же подсемейства (Sigmodontinae) называют рыбоядными хомяками, и не зря – так называемый земноводный хомяк действительно относится к редкой группе плотоядных грызунов.

Обитает вид в заболоченных лесах, питаясь насекомыми, и находится под угрозой вымирания из-за расширения сельскохозяйственного производства. Руководитель научных программ ConsInt Тронд Ларсен особо отметил открытие этого нового вида млекопитающих.

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«Такие грызуны-амфибии – это почти миф для специалистов по млекопитающим», – отмечает доктор Ларсен. «Это одна из самых редких групп млекопитающих в мире. Я участвовал во многих экспедициях, где мы без устали искали их и ничего не находили».

Также исследователи зафиксировали еще 48 потенциальных новых видов, однако для их точной идентификации требуются дополнительные исследования.

Стоит отметить, что на самом деле зверёк не имеет ничего общего с реальными земноводными – такое прозвище этой группе млекопитающих дали потому, что они ведут полуводный образ жизни. Перепонки между пальцами на лапках у них появились как раз из-за необходимости чаще плавать.

Ранее сообщалось, что команда защитников природы заново открыла вид златокрота, которого не видели 87 лет. Ученые отследили его до его жилища в песчаных дюнах Южной Африки, используя ДНК с окружающей местности (эДНК) и собак-ищеек.