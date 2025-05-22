Ученые отредактировали гены пауку: теперь его паутина красная и светится

Используя инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9, исследователи решили проверить, смогут ли они повлиять на главную гордость пауков.
Эксперимент удался: ученые создали пауков со светящейся в темноте красной паутиной. Для этого они генетически отредактировали геном обыкновенных домашних пауков (Parasteatoda tepidariorum) и сделали их не совсем обыкновенными. Точнее, произвели на свет первых в истории генно-модифицированных пауков!
Для начала исследователи создали раствор с системой отредактированных генов, включающий последовательность гена красного флуоресцентного белка. Обычно подобные светящиеся «вставки» используют во время экспериментов над организмами, чтобы проконтролировать, сработало генное вмешательство в последовательность или нет.
В данном случае ученые хотели проверить, смогут ли они повлиять на нити паутины, не нанося вред их прочности. Они ввели отредактированный раствор в ооциты неоплодотворенных самок пауков, которые затем спаривались с самцами и произвели на свет генетически модифицированное потомство. Исследуя паучат под специальным светом, ученые действительно заметили в их паутинных железах красное свечение.
Ранее на пауках подобные инструменты не использовались из-за сложной структуры генома и склонности к каннибализму (в лабораторных условиях пауков приходится содержать и выращивать отдельно, поодиночке).
Нити паутины являются невероятно прочными, сравнимыми по устойчивости со стальной проволокой, но при этом легкими, эластичными и биоразлагаемыми.
«Возможность применения технологии редактирования генов CRISPR к паучьему шелку очень перспективна для материаловедческих исследований – например, она может быть использована для дальнейшего увеличения и без того высокой прочности паучьего шелка», – говорят учёные.
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