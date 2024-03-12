Ученые планируют возродить мамонтов уже в 2028 году

«Воскрешенные» животные могут помочь в борьбе с глобальным потеплением.

Ученые из Великобритании заявили о том, что достигли большого прогресса в работе над возрождением мамонтов. В частности, им удалось создать индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) азиатских слонов — они могут превращаться в любую ткань организма мамонта. При этом геномы мамонтов и азиатских слонов совпадают на 99,6%, что имеет принципиальное значение.

Работа британских ученых основана на исследованиях японского лауреата Нобелевской премии Синъи Яманаки — он первым получил ИПСК из клеток взрослых мышей. Полученные клетки специалисты намерены подсадить слонихам-суррогатным матерям для развития эмбриона и рождения мамонта. Ученые заявляют, что человечество сможет увидеть живых мамонтов уже в 2028 году.

Реклама

Цель возрождения мамонтов на Земле — не только демонстрация научного прогресса: оно также должно помочь в борьбе с глобальным потеплением. Идея ученых состоит в том, что, если выпустить возрожденных мамонтов на просторы Сибири, они в поисках сочных веток станут сбивать деревья и освободят больше места для роста травы — пищи многих видов местных животных. Те получат шанс на выживание, а отходы их жизнедеятельности станут отличным удобрением для ускорения роста травы. Все это поможет Земле удерживать больше парниковых газов, из-за которых повышается средняя температура.

Ранее сообщалось, что специалисты Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова (СВФУ) из Якутии вскрыли тушу древнего бизона — по оценкам ученых, полученный биологический материал позволит клонировать это вымершее животное.