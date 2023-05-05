Ученые подслушали разговор грибов друг с другом

Грибы оказались общительнее после дождя.

Грибы хитрее, чем мы думаем. Исследователи из Японии изучили, как лесные грибы общаются друг с другом, и обнаружили, что они в основном болтливы, когда идет дождь.

Эктомикоризные грибы не просто растут в виде покрытых колпачками стеблей над землей – они образуют обширные сети корней, которые тянутся под землей и поглощают питательные вещества из почвы, чтобы питать себя и другие растения в симбиотических отношениях.

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Но эта мицелиальная сеть, по-видимому, также используется для связи между грибами-соседями, координируя их рост или предупреждая о появлении насекомых или болезней. Как это ни интригует, научные исследования этого явления были фрагментарными и часто ограничивались лабораторными тестами.

Поэтому для нового исследования ученые из Университета Тохоку в Японии провели полевые испытания на типе эктомикоризных грибов, известных как Laccaria bicolor, небольших грибах коричневого цвета, которые растут на лесных подстилках. Команда прикрепила электроды к шести грибам в скоплении и измерила электрические сигналы, которые они передавали друг другу.

Они заметили, что электрические сигналы со временем колеблются и коррелируют с изменениями температуры и влажности. На самом деле, после дождя сигналы усиливались, и было обнаружено, что они сильнее между грибами, которые находились ближе друг к другу.

«Вначале грибы демонстрировали меньший электрический потенциал, и мы свели этот факт к отсутствию осадков. Однако после дождя электрический потенциал начал колебаться, иногда превышая 100 мВ», – Ю Фукасава, ведущий автор исследования.

Команда говорит, что эти результаты указывают на необходимость будущих исследований по изучению электрической связи между грибами.