Ученые подтвердили, что беременность кардинально меняет мозг

Согласно новому исследованию, беременность приводит к заметным изменениям в мозге, включая изменения в сером веществе и областях, связанных с самовосприятием.

Исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию, чтобы выяснить, какие изменения происходят у женщин в мозге во время беременности. Результаты показали, что беременность приводит к потере серого вещества и влияет на области мозга, которые отвечают за чувство идентичности.

Такие неврологические изменения могут способствовать установлению связи между матерью и ребенком.

«Эти данные дают ключевое представление о влиянии материнства на мозг человека и указывают на выраженные изменения в структуре и функциях мозга во время беременности», – пишут авторы исследования.

В более раннем исследовании беременных женщин в Испании та же группа ученых обнаружила, что у испытуемых уменьшилось количество серого вещества в их мозгу, и это снижение продолжалось вплоть до двух лет после родов. В новом исследовании ученые расширили эту работу, изучив больше областей мозга рожениц.

Они наблюдали за 80 голландскими женщинами, которые не были беременны в начале исследования и никогда раньше не рожали. В ходе исследования 40 женщин забеременели. Всем женщинам сканировали мозг в начале исследования и в различные моменты после него, в том числе (для забеременевших) вскоре после родов и через год после родов.

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Исследователи снова обнаружили, что забеременевшие женщины потеряли серое вещество после родов. По словам авторов, совпадение результатов их предыдущего исследования свидетельствует о том, что эти результаты надежны и наблюдаются у людей в разных странах.

Эти потери серого вещества не обязательно вредят организму. Скорее, они могут представлять собой «тонкую настройку» мозга, которая может быть полезна при уходе за новорожденным.

Также исследование показало, что у женщин, которые забеременели, произошли изменения в сети пассивного режима работы мозга – нервной сети взаимодействующих участков головного мозга. Эта часть пребывает в активности, когда человек не занят выполнением каких-либо конкретных задач. Более того, женщины с более значительными изменениями в этой области сообщили, что чувствуют большую связь со своим младенцем и получают больше удовольствия от взаимодействия с ним.