Ученые посчитали белых медведей на острове Врангеля

Это место считается «родильным домом» для арктических хищников.

Первый этап «Беломедвежьей переписи» на острове Врангеля в Чукотском море показал, что там обитают 864 арктических хищника. Об этом Russian Traveler рассказали в пресс-службе Минприроды России.

По данным ведомства, учет стартовал осенью 2022 года именно с острова Врангеля, поскольку он считается «родильным домом» для белых медведей.

«Ученые закончили обрабатывать тысячи авиаснимков и анализировать собранный материал. Следующий этап — подсчет белых медведей в районе острова Геральд, в морской акватории островов Врангеля и Геральд, и в заповеднике «Медвежьи острова» (шесть островов в Восточно-Сибирском море Северного Ледовитого океана)», — сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

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По словам Александра Козлова, поскольку учет арктических хищников не проводился очень давно, сведения об их численности сильно устарели. Между тем знание числа белых медведей в Росси крайне важно для планирования мер по их сохранению. Впрочем, в ходе экспедиции на остров Врангеля, которая проводилась в рамках нацпроекта «Экология», специалисты занимались не только арктическими хищниками.

Они также обследовали побережье, равнины, горы, выполнили картирование мест скопления объектов накопленного вреда вследствие деятельности человека. Кроме того, были собраны сведения о моржах, китах, нерпах, лахтаках, а также овцебыках и околоводных птицах, которые входят в рацион медведей.

Ранее сообщалось, что ученые из Вашингтонского университета обнаружили популяцию белых медведей, которые смогли адаптироваться к потеплению на юго-востоке Гренландии.