Ученые посчитали белых медведей в Якутии

Перепись арктических хищников вели при помощи снимков с беспилотников.

В заповеднике «Медвежьи острова» в Республике Саха (Якутия) прошел второй этап переписи белых медведей — об этом Russian Traveler сообщили в пресс-службе Минприроды России. При помощи беспилотников дальнего действия «Орлан-10» ученые получили более 25 тысяч снимков в высоком разрешении.

Такое количество снимков долго и сложно обрабатывать вручную, поэтому для подсчета животных ученые применили специально обученную нейросеть. Искусственный интеллект выдал предварительный результат — более 150 белых медведей. Точное число особей и распределение популяций белого медведя по территории заповедника будет определено в ходе последующей камеральной обработки данных. Также собранные материалы позволят произвести предварительную оценку накопленного экологического вреда.

«Учет животных на территории арктического заповедника «Медвежьи острова» — важный этап переписи краснокнижных белых медведей. Планируется определить численность популяции в районе острова Геральд и морской акватории Врангеля. Эти данные позволят нам понять, сколько же белых медведей живет в российской Арктике и планировать меры по их охране», — рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

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В российской Арктике и в сопредельных с ней районах обитают четыре субпопуляции белого медведя — баренцевоморская, карская, лаптевская и чукотско-аляскинская. Однако актуальные данные об их численности и состоянии на данный момент отсутствуют из-за большой протяженности Арктической зоны. Баренцевоморскую субпопуляцию считали в 2004 году, чукотско-аляскинскую — в 2018 году, а лаптевскую — в 1990 году.

Основная территория заповедника «Медвежьи острова» – это шесть островов неподалеку от устья реки Колымы. Здесь зафиксирована самая высокая концентрация родовых берлог белого медведя на участке от Таймыра до острова Врангеля, а на прилегающие припайные льды весной выходят самки с медвежатами. Эта особенность группы островов стала одним из главных аргументов для создания заповедника на этой территории.

Ранее первый этап «Беломедвежьей переписи» на острове Врангеля в Чукотском море показал, что там обитают 864 арктических хищника.