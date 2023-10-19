Ученые посоветовали пожилым людям заниматься сексом: это способствует ментальному здоровью

Оказывается, это улучшает здоровье мозга.

Новое исследование, проведенное в США, показало, что сексуальная активность у пожилых людей, которые не живут в домах престарелых, связана с улучшением когнитивных функций. Набор данных является репрезентативным на национальном уровне и включает информацию о том, как часто американцы занимаются добровольным партнерским сексом, и насколько они находят свои сексуальные отношения эмоционально удовлетворительными.

Когнитивная функция участников определялась посредством официальной оценки, учитывающей аспекты внимания, памяти, языка, концептуального мышления, вычислений и ориентации. Анализируя данные исследования, социологи обнаружили, что секс связан с улучшением здоровья мозга во всех рассматриваемых возрастных группах, хотя и немного по-разному.

Среди людей в возрасте от 75 до 90 лет ключевым фактором оказалась частота секса. Было обнаружено, что у этой группы через пять лет когнитивные функции значительно улучшились, если они занимались сексом хотя бы один раз в неделю.

С другой стороны, для людей в возрасте от 62 до 74 лет наиболее важным фактором будущего здоровья мозга было качество секса, как с точки зрения физического, так и эмоционального аспекта.

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Но хотя исследования показали, что секс может иметь преимущества для психического и физического здоровья, включая улучшение сердечно-сосудистой системы, уменьшение страданий, а также ощущение счастья и благополучия, его влияние на здоровье стареющего мозга в значительной степени неизвестно.

Модели, которые Шена и Люб использовали в своем исследовании, предполагают, что связь между сексом и когнитивным здоровьем не является двусторонней. Другими словами, они обнаружили, что улучшение когнитивных способностей не позволяет предсказать сексуальную активность пять лет спустя.

«Было удивительно, что пять лет спустя не было обнаружено существенных результатов в отношении того, как когнитивное функционирование связано с сексуальной активностью или качеством секса», – пишут исследователи.

Результаты показывают, что по крайней мере некоторые виды социальной активности действительно могут играть защитную роль против снижения когнитивных функций, хотя необходимы дополнительные исследования среди более крупных когорт и в течение более длительных периодов времени.

Интересно, что хотя в текущем исследовании когнитивное здоровье пожилых мужчин было связано с получением физического удовольствия, у пожилых женщин эта связь не наблюдалась. При этом других различий между полами не наблюдалось. Раса, этническая принадлежность, уровень образования, семейное положение и самооценка физического и психического здоровья также не оказались влияющими факторами.

Ученые предложили несколько объяснений своих результатов. Во-первых, секс часто включает в себя физическую нагрузку, а это означает, что улучшение когнитивных функций может быть связано с улучшением состояния сердечно-сосудистой системы, что, в свою очередь, может увеличить приток крови к мозгу.

Также известно, что секс снижает стресс. Считается, что стресс предотвращает рост нейронов в некоторых частях мозга, связанных с памятью. Наконец, секс может улучшить когнитивные функции за счет высвобождения дофамина – нейромедиатора, связанного с улучшением памяти.