авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

№ 4 (13)

Сентябрь – ноябрь

Russian Traveler №4(13) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Ученые предложили бороться с ночными кошмарами одним аккордом на фортепиано

Фото: Unsplash

Необычный метод помог уменьшить частоту тревожных сновидений.

Группа исследователей из Женевского университета (Швейцария) разработала оригинальный метод борьбы с ночными кошмарами, использующий определенный фортепианный аккорд. Чтобы уменьшить частоту тревожных сновидений, ученые применили неинвазивные способы влияния на эмоциональную сферу. В эксперименте приняли участие 36 человек, страдающих от нарушений сна, которые вызваны кошмарами.

Испытуемым было предложено пересмотреть свои самые страшные сны, представив их в позитивном свете, а также выбрать звуки, которые вызывают у них приятные чувства. Во время быстрой фазы сна, когда появление кошмаров наиболее вероятно, участникам каждые 10 секунд проигрывался аккорд C6/9, ассоциирующийся с положительными эмоциями.

Перед началом эксперимента участники в среднем видели около 2,58 кошмаров в неделю. К завершению исследования этот показатель упал до 1,02. Исследователи подчеркивают, что частота ночных кошмаров существенно снизилась, а содержание снов стало более позитивным. Эти результаты имеют большое значение для понимания процессов обработки эмоций мозгом во время сна и могут стать основой для разработки новых методов терапии.

Ранее сообщалось, что лекарство от болезни Альцгеймера повышает шанс вызвать осознанные сновидения — к такому выводу пришли ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне (США).

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024