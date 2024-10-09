Ученые предложили делать лекарства из перьев ядовитых птиц

Батрахотоксин защищает королевских свистунов от инфекций и хищников.

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Немецкие специалисты из Института фармацевтических исследований имени Гельмгольца совершили важное открытие: они нашли в оперении птицы Pachycephala schlegelii (также известной как королевский свистун) вещества, которые могут послужить основой для создания новых лекарств.

Этот вид птиц живет в Новой Гвинее и имеет оперение, содержащее яд батрахотоксин, который защищает пернатых от инфекций и хищников. Ученые изучили бактерии, находящиеся в кожных железах этой птицы, и обнаружили в них ранее неизвестные биологически активные вещества, включая два новых класса соединений — пахицефаламиды и демигуизины.

Как оказалось, эти соединения, произведенные бактериями, обладают антимикробными свойствами и эффективно борются с бактериями и грибками, вызывающими заболевания кожи и перьев у птиц. Исследователи уверены, что эти находки могут привести к созданию новых лекарств, способных победить микробы, устойчивые к обычным антибиотикам.

Ранее сообщалось, что ученые впервые вырастили смертельно ядовитых улиток, из яда которых сделают лекарства.