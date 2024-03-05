Ученые предложили «консервировать» древнеегипетские папирусы с помощью васаби

Обработка парами васаби позволила подавить рост микробов в древних артефактах на 100%.

Васаби может защитить древнеегипетские папирусы от бактерий и грибков — к таким выводам пришли ученые из Большого Египетского музея. Они решили пристально изучить варианты сохранения бесценных древнеегипетских папирусов, поскольку тем угрожают бактерии и грибки. Нынешние способы их очистки и дезинфекции порой повреждают волокна папируса или меняют цвет иллюстраций.

При этом физические методы обработки, такие как ультрафиолет или тепло, не всегда бывают эффективны. Однако специалисты, кажется, сумели найти неожиданное решение этой проблемы. Они смоделировали микробиологическое загрязнение образцов папируса различными пигментами — в том числе красным, желтым и синим. Как оказалось, обработка парами васаби в течение 72 часов подавила рост микробов.

Причем эффективность этого подавления как в окрашенных, так и в неокрашенных образцах папируса оказалась на уровне в 100%.

Любопытно, что обработка парами васаби еще и повысила прочность папирусов на разрыв на 26%, не вызвав заметных изменений в цвете или морфологии поверхности артефактов. Теперь итоги исследования могут повлиять и на методы консервации других органических артефактов.

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Ранее сообщалось, что в некрополе «Саккара» (Египет) местные специалисты совместно с коллегами из Японии обнаружили гробницу, высеченную в скале. Это сложное архитектурное сооружение, содержащее уникальные артефакты и захоронения, которые появились там за две тысячи лет до нашей эры.