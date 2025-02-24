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Ученые предсказали падение уровня кислорода в атмосфере Земли

Ученые предсказали падение уровня кислорода в атмосфере Земли

Это явление может обернуться исчезновением растений и людей.

Ученые из Университета Тохо (Япония) и Технологического института Джорджии (США) разработали модель, позволяющую предсказать будущее атмосферы Земли. Согласно их прогнозу, через миллиард лет содержание кислорода в атмосфере значительно снизится. Это приведет к падению уровня углекислого газа ниже порога, необходимого для фотосинтеза растений, что вызовет их гибель и, соответственно, исчезновение людей.

Параллельно ожидается резкое увеличение содержания метана — в десятки тысяч раз больше нынешнего уровня. Одна из причин этих изменений — возрастающее тепловыделение Солнца, которое способствует снижению концентрации углекислого газа. Процесс деградации атмосферы может занять всего около 10 тысяч лет, оставив Землю обитаемой лишь для простых микроорганизмов.

Ранее сообщалось, что ученые впервые обнаружили в облаках микропластик.

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