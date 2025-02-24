Ученые предсказали падение уровня кислорода в атмосфере Земли

Это явление может обернуться исчезновением растений и людей.
Ученые из Университета Тохо (Япония) и Технологического института Джорджии (США) разработали модель, позволяющую предсказать будущее атмосферы Земли. Согласно их прогнозу, через миллиард лет содержание кислорода в атмосфере значительно снизится. Это приведет к падению уровня углекислого газа ниже порога, необходимого для фотосинтеза растений, что вызовет их гибель и, соответственно, исчезновение людей.
Параллельно ожидается резкое увеличение содержания метана — в десятки тысяч раз больше нынешнего уровня. Одна из причин этих изменений — возрастающее тепловыделение Солнца, которое способствует снижению концентрации углекислого газа. Процесс деградации атмосферы может занять всего около 10 тысяч лет, оставив Землю обитаемой лишь для простых микроорганизмов.
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Ранее сообщалось, что ученые впервые обнаружили в облаках микропластик.
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