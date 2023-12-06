Ученые предупредили о возможном нашествии вампиров в США

Кровососущие летучие мыши – вампиры обыкновенные – могут расселиться в южных штатах страны.

Биологи Вирджинского политехнического института и университета штата предупредили, что в ближайшие десятилетия летучие мыши вида Desmodus rotundus (их также называют обыкновенными вампирами) могут расселиться в южных штатах США. В настоящее время эти кровососущие летучие мыши, разносящие бешенство, в большом количестве обитают как в Центральной, так и в Южной Америке.

«Мы обнаружили, что ареал распространения вампировых постепенно сместился на север из-за изменения климата. Это также соответствует увеличению количества случаев бешенства в Латинской Америке», — рассказала исследовательница Пейдж Ван де Вюрст.

Исследование, проведенное специалистом, показывает, что исторически обыкновенные вампиры всегда мигрировали при изменениях температуры — в таких условиях они ищут более комфортные умеренные условия. А именно они в ближайшее время могут сложиться на юге США. При этом Пейдж Ван де Вюрст отметила, что появление обыкновенных вампиров само по себе не является угрозой.

С другой стороны, бешенство, которое они переносят, может стать большой проблемой для фермеров. Принято считать, что эти летучие мыши не угрожают людям — однако, по словам ученых, вероятность их нападений «не является нулевой». В ходе своей работы Вюрст и ее коллеги использовали данные о том, как менялись ареалы обитания обыкновенных вампиров в 1901-2019 годах.

Реклама

Интересный факт У летучих мышей вида Desmodus rotundus есть ещё несколько прозвищ, помимо названия «обыкновенный вампир» – десмод и большой кровосос

Ранее сообщалось, что пара туристов, остановившихся в отеле в городе Пльзень (Чехия), утром обнаружила 256 летучих мышей, которые залетели в номер через открытое окно.