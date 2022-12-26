Ученые предупредили об угрозе массового вымирания на Земле к 2100 году

По данным специалистов, на планете может погибнуть треть всех живых существ.

В ближайшем будущем Земле угрожает массовое вымирание живых существ, связанное с глобальным потеплением и деятельностью человека — к таким выводам пришли ученые из Австралии и Европы.

Для того, чтобы оценить риски глобального вымирания, они создали специальную виртуальную модель планеты. Моделирование при помощи нее показало, что активное землепользование вкупе с изменением климата способно уничтожить более четверти мирового биологического разнообразия.

«Результаты указывают на то, что к 2050 году исчезнет 10% всех видов растений и животных, а к концу этого столетия этот показатель возрастет до 27%», — отмечают специалисты.

Между тем для Земли это будет уже шестым массовым вымиранием за всю историю планеты. Авторы исследования утверждают, что такое совместное вымирание способно повысить общую скорость потери наиболее уязвимых видов на 184% к концу XXI века. При этом ущерб от изменения климата и эксплуатации природных ресурсов может оказаться куда больше, чем предполагалось ранее.

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Последнее массовое вымирание, уничтожившее динозавров около 66 миллионов лет назад, произошло вскоре после столкновения Земли с астероидом. Основные факторы нынешнего массового вымирания – вырубка лесов, браконьерство, антропогенные патогены, изменение климата, чрезмерный вылов рыбы и закисление океана. Всё – по вине человека. Многие ученые полагают, что мы переступили порог новой геологической эпохи – антропоцена, или эпохи людей. То есть на этот раз астероидом становимся все мы.

Ранее сообщалось, что из-за ранней весны, вызванной изменением климата, стали гибнуть пчелы и шмели: они пробуждаются от зимней спячки на 35 дней раньше, чем распускаются первые цветы, и остаются без пищи.