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Ученые предупредили об угрозе от сибирских зомби-вирусов

Фото: Unsplash

Эти вирусы из вечной мерзлоты могут вызвать новую пандемию.

Освоение регионов из зоны вечной мерзлоты может грозить человечеству новой пандемией, вызванной древними «микробами Мафусаила», которые также называют зомби-вирусами — к такому выводу пришли ученые. Подобную возможность еще в 2014 году изучал генетик Жан-Мишель Клавери из Университета Экс-Марсель (Франция). 

Тогда специалист вместе с коллегами выяснил, что сибирские вирусы, которые тысячи лет находились в условиях вечной мерзлоты, до сих пор могут заражать одноклеточные организмы.

«Эти вирусы не опасны для человека: как показали опыты, лишь амебы подвержены заражению ими. Впрочем, это не означает, что другие замороженные в Арктической зоне заболевания не смогут причинить вред людям», — отметил Клавери.

Из-за этого в настоящее время ученые намерены создать арктическую сеть мониторинга для того, чтобы выявлять и ограничивать случаи заражения подобными вирусами. По мнению экспертов, учитывая глобальное потепление и освоение арктических земель, возможность того, что такие мероприятия потребуются, исключать нельзя.

Ранее сообщалось, что пандоравирус, найденный в вечной мерзлоте Сибири группой ученых под руководством француза Жан-Мишеля Клавери, оказался убийцей клеток: после разморозки он ожил и атаковал амебу, уничтожив ее клетку.

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