Ученые предупреждают — космонавты рискуют облысеть

К таким последствиям может привести долгое пребывание в невесомости.

Долгое пребывание в невесомости активизирует гены, замедляющие рост волос, и усиливает окислительный стресс, что вызывает поседение — к таким выводам пришли японские ученые. Астронавты NASA Барии Уилмор и Сунита Уильямс, проведя 286 дней на Международной космической станции (МКС), заметили ухудшение состояния волос: они стали редеть и менять цвет.

Микрогравитация разрушает пигментные клетки, приводя к обесцвечиванию волос. Ученый Масахиро Терада утверждает, что невесомость стимулирует гены FGF18, ANGPTL7 и COMP, замедляющие деление клеток в волосяных фолликулах, что приводит к выпадению волос. Полная адаптация к условиям космоса может привести к утрате волос, особенно у мужчин.

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Ранее сообщалось, что Барии Уилмор и Сунита Уильямс рискуют столкнуться с постоянными болями в спине. Невесомость на станции способствует удлинению и выпрямлению позвоночника, тогда как на Земле он снова сжимается и теряет прочность.