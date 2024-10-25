Ученые предупреждают — лягушки могут исчезнуть

Амфибиям угрожает уменьшение площади водоемов.

Реклама

Ученые заявили, что глобальное потепление угрожает существованию лягушек и жаб из-за уменьшения водоемов. Специалисты создали карту областей, где нехватка воды в ближайшие десятилетия повысит риск вымирания амфибий. Сокращение водных ресурсов сузит и изменит их среду обитания, усложняя выживание в условиях изменения климата.

Моделирование засух и роста температур показало, что к 2100 году от 7 до 30% нынешних мест обитания лягушек и жаб станут непригодны из-за дефицита влаги. От 15 до 36% территорий подвергнутся частым засухам, усугубляя проблему. Уязвимость лягушек и жаб обусловлена потребностью их кожи в постоянной влаге.

Они также страдают от разрушения среды обитания человеком, болезней и загрязнений. Авторы призывают к срочным мерам по защите мест обитания амфибий и снижению антропогенного воздействия для предотвращения катастрофических последствий глобального потепления.

Ранее в Китае признали вымершими дюгоней — крупных морских травоядных животных. Последний раз их видели в прибрежных водах в 2008 году.