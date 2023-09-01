Ученые предупреждают: от изменения климата может погибнуть 1 миллиард человек

Это может случиться в следующем столетии.

Ископаемое топливо, которое человечество сжигает сегодня, завтра станет смертным приговором для многих, утверждают ученые.

По самым скромным оценкам, в течение следующего столетия или около того от климатических катастроф может погибнуть миллиард человек, а возможно, и больше. Как и большинство прогнозов на будущее, этот основан на нескольких предположениях.

Одним из них является грубое эмпирическое правило, называемое «правилом 1000 тонн». Согласно этой концепции, каждая тысяча тонн углерода, сжигаемого человечеством, косвенно обрекает будущего человека на смерть.

Если средняя температура в мире увеличится на 2 °C выше средней глобальной доиндустриальной температуры, а это то, к чему мы идем в ближайшие десятилетия, то это приведет к гибели большого количества жизней.

«Если серьезно отнестись к «правилу 1000 тонн» и подсчитать цифры, то антропогенное глобальное потепление будет приравниваться к миллиарду преждевременных смертей в течение следующего столетия. Очевидно, что мы должны действовать, чтобы что-то исправить. И должны действовать быстро», – Джошуа Пирс, специалист по энергетике из Университета Западного Онтарио в Канаде.

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Уровень смертности людей от изменения климата чрезвычайно сложно подсчитать даже в наши дни. Организация Объединенных Наций сообщает, что ежегодно факторы окружающей среды уносят жизни около 13 миллионов человек, однако неясно, сколько из этих смертей прямо или косвенно связано с изменением климата.

Частично проблема заключается в том, что глобальные последствия изменения климата многообразны. Неурожаи, засухи, наводнения, экстремальные погодные условия, лесные пожары и повышение уровня моря могут повлиять на жизнь людей весьма сложным образом.

Прогнозирование будущего числа погибших в результате этих климатических катастроф весьма трудная работа, но Пирс и соавтор работы Ричард Парнкатт из Университета Граца в Австрии считают, что ею стоит заняться.

Они утверждают, что измерение выбросов в единицах человеческих жизней облегчает восприятие общественностью цифр, а также подчеркивает, насколько неприемлемо наше нынешнее бездействие.

«Глобальное потепление – это вопрос жизни и смерти для миллиарда человек. Поскольку прогнозы климатических моделей становятся все более ясными, вред, который мы наносим детям и будущим поколениям, все чаще можно отнести на счет наших действий», – Джошуа Пирс.

Чтобы подчеркнуть этот момент, Пирс и Парнкатт применили правило 1000 тонн к угольной шахте Адани Кармайкл в Австралии, которая должна стать крупнейшей угольной шахтой за всю историю. Если все запасы этой угольной шахты будут сожжены, это может привести к преждевременной смерти около трех миллионов человек в будущем.