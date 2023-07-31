Ученые предупреждают: угроза чумы снова акутуальна

Специалистов настораживает быстрая эволюция чумного патогена.

Быстрая эволюция чумной палочки Y. pestis усиливает риски новой эпидемии — к таким выводам пришли немецкие ученые из Кильского университета и Института эволюционной биологии имени Макса Планка в Плене. Специалисты поработали с останками 42 человек, похороненных в XI-XVI веках, и выделили из них геномы Y. pestis, которые затем сравнили с геномами более ранних эпох, вплоть до эпохи неолита.

Как оказалось, после эпохи Средневековья патоген мутировал, приобретя профаг YpfΦ. Это особый белок, производящий токсины, схожие с другими патогенами. Из-за него у возбудителя чумы повысилась болезнетворность.

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«Предыдущие исследования показали, что в начале своей эволюции патогену не хватало генетической структуры, необходимой для эффективной передачи через блох, что типично для современной бубонной чумы. В ходе своей эволюции Y. pestis приобрел значительный уровень вирулентности, который способствовал более поздним вспышкам некоторых из самых смертоносных пандемий в истории человечества», — отметили исследователи.

Специалисты предупредили, что появление новых генетических элементов у чумной палочки может вызвать новые, вводящие в заблуждение симптомы инфекции. Это, в свою очередь, может затруднить своевременную диагностику чумы. Кроме того, некоторые штаммы возбудителя чумы уже проявляют устойчивость к различным антибиотикам, что делает это заболевание еще опаснее.

Ранее сообщалось, что специалисты Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли и описали три новых вида клещей, способных переносить целый ряд заболеваний, включая чуму и лихорадку. Ученые отметили, что эти паразиты распространены в Сибири и в Монголии.