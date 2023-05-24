Ученые превратили чешую в перья, изменив всего несколько генов у цыплят

Ноги птиц покрыты мелкими роговыми пластинами – чешуйками, но после эксперимента они обросли перьями.
Перья, мех и чешуя, украшающие разных представителей животного мира, могут выглядеть совершенно по-разному, но все они сделаны из одного и того же материала. И, как оказалось, требуется всего лишь немного «подкрутить» гены, чтобы заменить одно другим.
Наглядный пример этого продемонстрировали генетики Мишель Милинкович и Рори Купер из Женевского университета в Швейцарии. Они изменили гены эмбрионам цыплят таким образом, чтобы на их обычно чешуйчатых ногах выросли перья. Ученые сообщают, что полученные таким образом изменения являлись постоянными: ноги цыплят будут покрыты перьями на протяжении всей их жизни.
В своем эксперименте они использовали ген, который получил название в честь ежа Соника из популярной серии видеоигр и мультфильмов (семейство генов так и называется – Sonic Hedgehog, сокращенно SHH).
«Мы cмогли продемонстрировать на курицах полный и постоянный переход от сетчатой чешуи к перьям на вентральных поверхностях стопы и пальцев. В результате эктопические перья по развитию сопоставимы с перьями, украшающими тело, при этом перья пухового типа переходят в регенеративные двусторонне-симметричные контурные перья у взрослых цыплят», – пишут исследователи.
Ранее лаборатория Милинковича продемонстрировала, что гены, отвечающие за развитие зубов, чешуи, волос и перьев находятся в близком родстве, так что покровы кожи легко меняются один на другой. Поэтому в ходе эволюции у динозавров, например, возникло много видов оперения и чешуи, хотя мы и привыкли представлять их больше похожими на рептилий.
Развитие перьев, чешуи и волос начинается со структур в коже, известных как плакоды – они утолщаются, а затем начинают превращаться в чешую, шипы или любой другой покров кожи разных животных.
SHH играет ключевую роль в развитии всех этих покровов. Например, он определяет форму, многообразие, расположение перьев у птиц и развитие волосяных фолликулов у других животных.
Объектом этого исследования были цыплята-бройлеры, у которых были неоперенные чешуйчатые ноги. Исследователи взяли эмбрионов цыплят, которые все еще находились в яйце, и ввели им вещество, которое способствует передаче сигналов пути SHH, чтобы вызвать рост перьев в областях, обычно покрытых чешуйчатой кожей.
«Мы использовали классическую технику просвечивания яиц, при которой мощный фонарь освещает кровеносные сосуды внутри яичной скорлупы. Это позволило нам точно обработать куриные эмбрионы молекулой, которая специфически активирует путь SHH, введенной непосредственно в кровоток», – пишут исследователи.
Это сработало. Когда цыплята вылупились, их обычно лысые ноги были покрыты пушистыми ювенильными перьями, похожими на те, что покрывают их тела. И по мере того, как росли цыплята, росли и перья. Одной обработки яйца было достаточно, чтобы вызвать переход от чешуек к перьям.
Это открытие имеет значение для нашего понимания того, как животные развивались и диверсифицировались. Естественные вариации в передаче сигналов гена SHH, вероятно, являются эволюционной движущей силой разнообразия покровов кожи, и этого разнообразия было не особенно трудно достичь.
«Наши результаты показывают, что эволюционный скачок – от чешуи к перьям – не требует больших изменений в составе или экспрессии генома. Вместо этого временное изменение экспрессии одного гена, SHH, может сформировать перья вместо чешуи», – заключают авторы работы.