Ученые приблизились к расшифровке языка собак

Питомцы общаются со своими хозяевами при помощи тела.

Хозяева часто грезят о говорящих питомцах, однако ученые убеждены: собаки отлично коммуницируют с человеком, просто используют другой язык. Общение с ними вызывает изменения голоса и ритма речи, вызывая у животных чувства близости и доверия. Существует много видов взаимодействия между владельцем и собакой: команды, разговоры, успокоительные фразы.

Человек иногда сам говорит за питомца, повторяя звуки и жесты. Собаки, в свою очередь, тоже ясно передают свое состояние телом: отворачиваются, дышат быстрее, убегают — это значит, что им некомфортно. Пренебрежение такими сигналами заставляет животное защищаться агрессией. Для счастья питомцев важна забота о границах личного пространства.

Не всякая собака любит, когда ее трогают чужие, и детей нужно обязательно воспитывать в понимании этого. Чтобы наладить хорошие отношения с животным, достаточно внимательнее присматриваться к нему и стараться услышать его пожелания и нужды.

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