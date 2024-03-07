Ученые раскрыли причину ожирения лабрадоров

Специалисты нашли особую генную мутацию у этой породы собак.

Около четверти лабрадоров-ретриверов склонны к ожирению из-за мутации в гене POMC, который отвечает за расход энергии и чувство голода — к таким выводам пришли ученые из Кембриджского университета. Они выяснили, что из-за мутации лабрадоры проявляют больший интерес к еде, но сжигают на четверть меньше калорий по сравнению с сородичами с обычной ДНК.

Чтобы прийти к этому выводу, ученые провели исследование, в рамках которого 87 взрослых лабрадоров приняли участие в нескольких тестах. Специалисты выяснили, что собаки с мутацией POMC съели столько же банок корма, сколько и здоровые собаки, но при этом проявляли больший голод и сжигали на 25% меньше калорий.

Теперь ученые рекомендуют владельцам лабрадоров использовать кормушки-головоломки, чтобы отвлекать собак от чувства голода.

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Ранее сообщалось о новом исследовании, которое показало, что кормление собак сырым мясом увеличивает риск выделения кишечной палочки, устойчивой к широко используемым антибиотикам.