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Ученые раскрыли секрет красного попугая на картине Рубенса

Фото: Wikipedia Commons

Питер Пауль Рубенс, «Грехопадение Человека, Адам и Ева». 1629 год. Обратите внимание на красного попугая ара справа.

Яркая птица помогла художнику «управлять» взглядом зрителей.

Ученые из Нью-Йоркского технологического института (США) раскрыли секретный прием Питера Пауля Рубенса, который он применил при написании картины «Грехопадение Человека, Адам и Ева» в 1629 году. Картина основана на библейском сюжете и показывает момент, когда Адам и Ева поддаются искушению змея в Райском саду. Изначально эту работу написал итальянский художник Тициан в XVI веке. Спустя столетие Рубенс переработал ее, внеся некоторые изменения.

Например, он добавил на полотно большого красного попугая, которого не было у Тициана. Ученые обнаружили, что яркая птица помогает художнику управлять взглядом зрителя, направляя его на Еву — главного персонажа в композиции. Эти выводы были подтверждены в ходе экспериментов, где участникам показывали цифровые версии картины с попугаем и без него.

Фото: Journal of Vision April 2024, Vol.24, 1. doi:https://doi.org/10.1167/jov.24.4.1
Три варианта изображения и связанная с ними динамика взгляда зрителя. Верхний ряд: Картины Тициана (слева), Рубенса (в центре) и Рубенса с попугаем (справа) были просмотрены участниками эксперимента. Средний ряд: Траектории сканирования отдельных участников эксперимента для каждого из трех изображений. Нижний ряд: Общая динамика взгляда видна на средней тепловой карте для всех участниковв течение 45 секунд времени просмотра.

Оказалось, что при наличии попугая наблюдатели больше сосредотачивались на лице Евы, в то время как без птицы их взгляд бесцельно блуждал по всей картине. Таким образом, ученые пришли к выводу, что Рубенс поместил попугая на картину не только для украшения или символизма, но и для того, чтобы контролировать визуальное внимание зрителя и усилить впечатление от центрального героя произведения.

Авторы исследования отметили, что этот прием может быть полезен современным маркетологам и дизайнерам.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект (ИИ) разгадал секрет успеха Ван Гога и других художников.

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