Ученые раскрыли секрет шедевров эпохи Возрождения: это яичный желток

Художники экспериментировали с добавлением яичного желтка в масляную краску.

Специалисты Технологического института Карлсруэ (Германия) пришли к выводу, что Леонардо да Винчи и другие известные мастера эпохи Возрождения применяли в своих шедеврах «секретный» ингредиент. Художники экспериментировали с добавлением яичного желтка в масляную краску — это делалось для того, чтобы повысить влагостойкость полотен, предотвратить образование «морщин», а также пожелтение.

Анализ картин показал, что белки и желтки яиц, добавленные в масляную краску, выступают в роли антиоксиданта: они замедляют расслоение краски на масло и пигменты. Специалисты отмечают важность этого открытия: дело в том, что подобные исследования особенностей работы великих художников помогают понять, как лучше всего сохранять шедевры мировой живописи.

«Наши результаты показывают, что даже с очень небольшим количеством яичного желтка можно добиться удивительного изменения свойств масляной краски. Когда картины высыхали, они не трескались и не желтели так сильно, как могли. Благодаря этому мир может до сих пор восхищаться шедеврами Леонардо да Винчи и других мастеров», — отметили ученые.

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Ранее сообщалось об открытии группы ученых из Массачусетского технологического института (США): они пришли к выводу, что Леонардо да Винчи проводил эксперименты, доказывающие закон всемирного тяготения. Он делал это задолго до появления работ на эту тему у Галилео Галилея и Исаака Ньютона.