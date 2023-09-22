Ученые раскрыли секрет загадочных розовых бриллиантов

Все дело в разломе тектонических плит.

Чтобы естественным образом появился алмаз, нужно несколько условий. Во-первых, углерод, на который оказывается сильное давление, а во-вторых, время – вплоть до миллиардов лет — для того, чтобы природа выполнила свою работу, а затем вынесла алмаз куда-то ближе к поверхности планеты. Так появляются обычные бриллианты. Если вам нужен редкий розовый сорт, необходимо учитывать еще несколько факторов, причем далеко не все из них понимали даже специалисты.

Исследование, проведенное учеными из Университета Кертина в Австралии, теперь предоставило важную недостающую часть головоломки, объясняющую, как эти уникальные драгоценные камни попадают на поверхность.

Помимо давления сталкивающихся тектонических плит, розовые алмазы требуют, чтобы континенты «растягивались» при разрыве. Именно это тяговое усилие, похожее на эффект ириски, вытаскивает розовые алмазы из глубин мантии туда, где люди смогут их обнаружить.

До закрытия в 2020 году рудник Аргайл в Западной Австралии поставлял 90 процентов мировых запасов розовых алмазов. Понимание процессов происхождения розовых бриллиантов важно – теперь мы сможем обнаружить другие залежи редких этих драгоценных камней в земной коре.

«Пока присутствуют эти три компонента – углерод, столкновение континентов и последующее растяжение – мы думаем, что можно будет найти "следующий Аргайл", который когда-то был крупнейшим в мире источником природных алмазов», – Хьюго Олирук, геолог из Университета Кертина.

Хотя бриллианты в целом не являются особенно редкими, розовые бриллианты – одни из самых редких драгоценных камней в мире. А ещё мы пока не знаем, что именно делает их розовыми. Желтые или голубые бриллианты окрашены в зависимости от присутствия других элементов, но розовые бриллианты столь же химически чисты, как и белые.

Что ученые действительно знают, так это то, что для их появления, по-видимому, требуются огромные мощности, возникающие при столкновении тектонических плит глубоко в мантии Земли. Чтобы выяснить, что еще нужно для поиска розовых алмазов, Олирук и его коллеги использовали геохронологические методы исследования пород из рудника, чтобы определить возраст месторождений.

Аэрофотоснимок ныне закрытой шахты Аргайл Фото: Murray Rayner

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Исследователи изучили соотношение урана в апатите и цирконе, входящих в состав пород, где обнаружены розовые алмазы. Эти породы содержат очень небольшое количество урана, а иногда и тория, которые со временем распадаются на свинец и гелий. Измеряя соотношение урана и продуктов его распада в этих минералах, ученые могут выяснить точный возраст образования породы.

Исследователи обнаружили, что возраст Аргайла составляет 1,3 миллиарда лет – это на 100 миллионов лет больше, чем предполагалось ранее. И это означает, что он, вероятно, образовался в результате распада древнего суперконтинента. Этот суперконтинент может быть древним куском земной коры, который геологи называют Нена и который, по оценкам ученых, раскололся где-то между 1,3 и 1,22 миллиарда лет назад. Именно этот раскол мог оказаться жизненно важным компонентом доставки розовых алмазов на поверхность.

Смоделированная карта суперконтинента Нена Фото: Murray Rayner

«Аргайл расположен в том месте, где регион Кимберли и остальная часть северной Австралии столкнулись много лет назад, и такое столкновение создает поврежденную область или "шрам" на земле, который никогда полностью не заживет. Хотя континент, который впоследствии стал Австралией, не распался, территория, где расположен Аргайл, растянулась, в том числе вдоль шрама, который создал разрывы в земной коре, через которые магма могла вырваться на поверхность, принося с собой розовые алмазы», – Хьюго Олирук.

Однако это может быть непросто. Все алмазы мира можно найти в вулканических регионах. Похоже, что для транспортировки драгоценных камней из глубоких подземелий необходим магматический апвеллинг. Это означает, говорят исследователи, что большинство из алмазов находится в центрах древних континентов, там, где на поверхность выходят вулканические породы.

«Аргайл находится на стыке двух этих древних континентов, и эти края часто покрыты песком и почвой, что оставляет возможность того, что подобные вулканы, несущие розовые алмазы, до сих пор остаются неоткрытыми, в том числе и в Австралии», – заключает Олирук.