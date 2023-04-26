Ученые раскрыли тайное содержимое шести гробов (их запечатали тысячи лет назад)

Ученые использовали современные технологии, чтобы заглянуть внутрь гробов.

Ученые использовали нейтронную томографию, чтобы заглянуть внутрь шести запечатанных древнеегипетских гробов, в которых, как оказалось, похоронили животных.

На протяжении тысячелетий шесть древних египетских гробов были запечатаны для внешнего мира, и их содержимое было неизвестно. Теперь ученые использовали современные технологии, чтобы заглянуть внутрь гробов, которые сейчас находятся в Британском музее в Лондоне. Внутри они обнаружили мумифицированные останки нескольких животных, в том числе полный череп ящерицы.

Гробы, длина которых варьируется от примерно 50 миллиметров до 300 миллиметров, датируются периодом между 664 г. до н.э. и 250 г. до н.э. Они были обнаружены в древних городах Наукратис и Телль-эль-Йехудия в 1885 году. Гробы были сделаны с использованием соединений меди, а на их внешней стороне изображены фигуры ящериц, угрей и кобр.

Одна из коробок увенчана существом с головой человека, наполовину угрем, наполовину коброй, в короне, которая может быть связана с древнеегипетским богом Атумом.

Гроб для животных, увенчанный двумя фигурами ящериц (вид сверху и сбоку). На нейтронном изображении видны текстильные обертки и кость Фото: The Trustees of the British Museum

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Поскольку гробы были изготовлены из металла, ученые использовали метод нейтронной томографии – неинвазивную технологию, которая, в отличие от рентгеновских лучей, не зависит от металла.

Внутри одного гроба сканирование обнаружило полностью неповрежденный череп ящерицы. Два других гроба содержали фрагменты костей животных, завернутые в ткань, возможно, льняную.

«Хотя захоронения животных были обычным явлением в Древнем Египте, гробы, которые все еще запечатаны, встречаются довольно редко. Поскольку эти ящики сделаны из металла, их очень трудно рассмотреть с помощью рентгеновских лучей, поэтому в ходе этого исследования мы смогли заглянуть внутрь небольшой группы гробов с помощью нейтронов», – Дэниел О'Флинн, ведущий автор исследования.

Помимо костей, в трех гробах ученые обнаружили свинец; металл мог использоваться для распределения веса во время процесса захоронения или для закрытия отверстия в стенке одного из гробов. К внешней стороне нескольких ящиков также были прикреплены петли, которые можно было использовать для подвешивания их к стенам храмов или для переноски во время религиозных процессий.

«Свинец оказался интересным открытием. Мы нашли довольно много свинца в трех ящиках. Мы не совсем уверены в его назначении. Это могло быть что-то чисто практическое», – отмечает О'Флинн.