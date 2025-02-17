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Ученые раскрыли тайну Призрака Саммервилля

Ученые раскрыли тайну Призрака Саммервилля

Она может быть связана с редким природным явлением — огнями землетрясений.

Легенда о Призраке Саммервилля возникла в 1950-х годах. Согласно преданию, в результате несчастного случая неподалеку от города Саммервилля (штат Южная Каролина, США) мужчина был насмерть сбит поездом, и его вдова стала регулярно возвращаться на место трагедии, освещая себе путь фонарем. Жители города до сих пор сообщают о наблюдениях таинственных светящихся шаров неподалеку от железнодорожных путей.

Геофизик Сьюзан Хаф предположила, что возникновение Призрака Саммервилля может быть связано с редким природным явлением, известным как огни землетрясений — необычными вспышками света и молниями, возникающими около тектонических разломов. В 2023 году исследовательская группа Хаф выявила наличие небольшого разлома под городом. Также было установлено, что в этом регионе происходят частые мелкие землетрясения. 

Несмотря на это, Хаф подчеркнула, что феномен огней землетрясений все еще плохо изучен. В настоящее время у ученых нет убедительных научных данных, подтверждающих их существование, и некоторые исследователи даже сомневаются в реальности данного явления.

Фото: Wikipedia Commons
Одна из улиц Саммервилля

Ранее сообщалось, что спутники NASA сфотографировали остров-призрак рядом с Азербайджаном. Скорее всего, он возник в позапрошлом веке после извержения грязевого вулкана в Каспийском море.

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