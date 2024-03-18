Ученые раскрыли тайну татуировок «ледяного человека» Этци

Древние мастера набивали рисунки костяной или медной иглой.

Ученые из управления археологии штата Теннеси (США) выяснили, каким образом были сделаны татуировки на теле знаменитого «ледяного человека Этци» — мумии возрастом 5300 лет, которую нашли туристы в Альпах на границе Австрии и Италии. Она хорошо сохранилась, так как вмёрзла в лёд. Сегодня Этци считается старейшей человеческой мумией, найденной в Европе, а татуировки на теле Этци считаются самыми первыми в известной нам истории.

Ранее специалисты предполагали, что рисунки на коже Этци были нанесены методом втирания сажи в надрезы. Чтобы лучше изучить этот вопрос, археолог Аарон Детер-Вольф совместно с художниками-татуировщиками Дэнии Ридеем из Новой Зеландии и Майей Якобсен из Дании провел эксперимент, в ходе которого один из мастеров нанес себе на ногу несколько татуировок с помощью четырех древних техник.

Специалист использовал инструменты из костей животных, обсидиана, меди, кабаньего клыка, а также современную стальную иглу.

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Затем исследователи тщательно задокументировали процесс заживления, зажившие шрамы и внешний вид каждой татуировки с течением времени. Это предоставило базу данных, с которой они смогли сравнить древние татуировки Этци. Как оказалось, рисунки на коже «ледяного человека» были выполнены не с помощью надрезов и сажи, а набиты костяной или медной иглой.

На это указывают неровные края линий и их пунктирность. Ученые отметили, что такой способ создания татуировок под названием «хэндпоук» практикуется и в наши дни. По словам археологов, это открытие свидетельствует о более высоком уровне развития культуры людей медного века, чем считалось ранее.

Что могли означать десятки татуировок в виде линий и крестов на теле Этци? У учёных есть догадки на этот счет. Большинство линий сосредоточены на позвоночнике, коленях и ногах мумии, что совпадает с традиционными точками акупунктуры (одно из направлений традиционной китайской медицины). Хотя было принято считать, что эта практика появилась на 2000 лет позже жизни Этци. Рентген и более тщательное исследование подтвердило, что у Этци действительно болела спина и ноги от нагрузки во время путешествия по Альпам, а также он страдал от артрита и паразитов в желудочно-кишечном тракте. Татуировки как раз были нанесены на места, где он испытывал боль. Выходит, у акупунктуры может быть гораздо более сложная и древняя история.

Ранее сообщалось, что житель Калифорнии сделал татуировку чернилами с прахом своей любимой собаки.