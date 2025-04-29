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Ученые раскрыли тайну вымирания гигантских кенгуру в Австралии

Ученые раскрыли тайну вымирания гигантских кенгуру в Австралии

Огромных животных погубило нежелание перемещаться на новые места.

Ученые из Австралии выяснили, почему вымерли гигантские кенгуру-протемнодоны весом около 170 килограммов, жившие там пять миллионов лет назад. Исследование показало, что причиной стало изменение климата, которое превратило леса, где жили животные, в сухие зоны. Использовав изотопный анализ зубов древних животных, специалисты смогли определить их диету и перемещения.

Оказалось, что протемнодоны предпочитали оставаться на одном месте, в результате чего не смогли приспособиться к новым условиям среды обитания и погибли примерно 300 тысяч лет назад. Другие виды крупных кенгуру продержались дольше благодаря проживанию в менее сухих районах. Эти данные подтверждают важность влияния климата на исчезновение древней австралийской фауны.

Ранее ученые пришли к выводу, что ленивцы могут оказаться на грани вымирания из-за плохой адаптации к меняющемуся климату.

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