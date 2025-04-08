Ученые раскрыли загадку окаменелых перьев 30 000-летнего грифа

Это первая в мире находка окаменелостей мягких тканей, которые смогли сохранится в вулканическом пепле.

Исследователи выяснили причину изумительной сохранности остатков 30,000 летнего белоголового сипа (Gyps fulvu), обнаруженных в итальянском вулканическом комплексе Колли Альбани. Находка была сделана в 1889 году к юго-востоку от Рима, но лишь спустя более чем столетие ученым удалось провести необходимые анализы, чтобы выяснить как следы перьев и век птицы смогли так хорошо сохраниться в отложениях вулканического пепла.

Ученые воспользовались электронными микроскопами и химическими тестами, продемонстрировавшими, что окаменелости сохранились в трех измерениях (ранее подобное наблюдалось только среди остатков животных в янтаре). Исследователям даже удалось рассмотреть детали структуры перьев размером до одного микрона. Благодаря этому они заметили, что окаменелые перья превратились в цеолит – богатый кремнием и алюминием минерал, который обычно ассоциируется с вулканической средой.

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Предполагается, что кристаллы могли образоваться, когда остатки птицы были погребены в пепле извергающегося вулкана. Причем структура перьев сохранилась в такой удивительной детализации скорее всего потому, что огромное облако вулканического пепла, окутавшего грифа, было намного холоднее пирокластических потоков, разрушивших Помпеи. Обрушившийся пепел скорее всего в течение нескольких дней кристаллизовался в цеолит после реакции с водой, постепенно заменяя клетки некогда хищной птицы и превращая её в ископаемое, на которое через десятки тысяч лет наткнулись местные фермеры.

Со временем большая часть окаменелостей была утеряна – проанализировать удалось лишь сохранившиеся перья одного крыла, а также голову и шею птицы. Обычно окаменелости пернатых или других животных находят лишь в древних илистых породах или озерных отложениях.

Обнаружить птицу в месте, связанным с горячими, быстро движущимися пирокластическими потоками, разрушающими мягкие ткани на клеточном уровне – это по-настоящему большая удача. Более того, ранее никто не натыкался на окаменелости, сохранившихся в цеолите. Теперь исследователи понимают, как удалось достигнуть такой уникальной сохранности древних крылатых жителей этого региона — а значит могут попробовать найти и другие ископаемые, скрывающиеся в вулканических породах.