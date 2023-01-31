Ученые расшифровали надписи на утерянном ханаанском языке

Таблички, на которых содержались надписи, были найдены в Ираке около 30 лет назад.

Исследователи начали изучать таблички в 2016 году и обнаружили, что они содержат надписи на аккадской разновидности утерянного аморейского языка, который входит в группу ханаанских языков.

Две древние глиняные таблички, обнаруженные в Ираке и покрытые сверху донизу клинописью, содержат детали утерянного ханаанского языка. Этот язык имеет поразительное сходство с древним ивритом.

Две аморейско-аккадские таблички были обнаружены в Ираке около 30 лет назад, возможно, во время ирано-иракской войны с 1980 по 1988 год. В конце концов они были включены в коллекцию в Соединенных Штатах. Но больше о них ничего не известно, и неизвестно, легально ли они были вывезены из Ирака.

На табличках, которым, как считается, почти 4000 лет, записаны фразы на почти неизвестном языке аморейцев, которые были родом из Ханаана – области, которая сейчас примерно совпадает с Сирией, Израилем и Иорданией.

По сути, таблички подобны знаменитому Розеттскому камню, где были тщательно выбита тексты на одном уже известном языке (древнегреческом) и на незнакомом лингвистам – древнеегипетском – в двух разновидностях, иероглифами и демотическим письмом.

«Наши знания об аморите (аморее) были настолько скудными, что некоторые эксперты сомневались, существует ли вообще такой язык. Но таблички решают этот вопрос, показывая, что язык связно и предсказуемо сформулирован и полностью отличается от аккадского», – пишут исследователи.

Манфред Креберник, профессор и заведующий кафедрой древних ближневосточных исследований в Йенском университете в Германии, и Эндрю Джордж, почетный профессор вавилонской литературы в Школе восточных и африканских исследований Лондонского университета, опубликовали свое исследование с описанием табличек в последнем номере Revue d'assyriologie et d'archéologie oriental (Журнал ассириологии и восточной археологии).

Анализируя грамматику и словарный запас таинственного языка, они определили, что он принадлежит к западно-семитской семье языков, в которую также входят иврит и арамейский язык, который когда-то был широко распространен в регионе, но на котором сейчас говорят только в нескольких разрозненных общинах на Ближнем Востоке.

Увидев сходство между загадочным языком и тем немногим, что известно об аморейцах, Креберник и Джордж поняли, что таблички описывают аморейские фразы на древневавилонском диалекте аккадского языка. Описание аморейского языка, данное в табличках, на удивление исчерпывающее.

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«Эти две таблички существенно расширяют наши знания об этом языке, поскольку содержат не только новые слова, но и целые предложения, а также содержат много новой лексики и грамматики», – пишут исследователи.

Авторы добавили, что надписи на табличках могли быть сделаны говорящим на аккадском языке вавилонским писцом или учеником писца в качестве «импровизированного упражнения, порожденного интеллектуальным любопытством».

Что написано на древних табличках? Один примечательный отрывок представляет собой список аморейских богов, в котором они сравниваются с соответствующими месопотамскими богами, а в другом отрывке подробно описаны приветственные фразы.

«Есть фразы о приготовлении общей трапезы, о принесении жертвы, о благословении короля. Есть даже то, что может быть песней о любви… Тексты действительно охватывают все сферы жизни», – Йорам Коэн, адъюнкт-профессор ассириологии Тель-Авивского университета в Израиле.

Аккадский язык – очень древний. Первоначально он являлся языком раннего месопотамского города Аккад (также известного как Агаде) в третьем тысячелетии до нашей эры, но получил широкое распространение по всему региону в более поздние века и культуры, включая вавилонскую цивилизацию примерно с XIX по VI века до нашей эры.