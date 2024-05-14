Ученые расшифровали песни синих китов

Звуки морских гигантов записывали на протяжении 15 лет.

Исследователи выпустили детальный звуковой обзор песен синего кита в Антарктике, основанный на 3900 часах записей, собранных за 15 лет. Обзор сосредоточен на трех типах звуков, производимых этими огромными морскими млекопитающими.

Для наблюдения за животными используются специальные акустические устройства — sonobuoys, гидроакустические буи, которые передают различные типы океанографических данных на корабль, самолет или спутник. Они способны улавливать звуки, издаваемые китами, и определять их местоположение.

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Синий кит — крупнейшее животное планеты, достигающее 30 метров в длину. Ранее популяция этих уникальных морских млекопитающих пострадала от китобойного промысла, поэтому сегодня киты находятся под угрозой исчезновения.

Ученые зарегистрировали три основных типа звуков, издаваемых синими китами: Z-вызов, воспроизводимый только самцами, вызов Unit-A, являющийся частью Z-вызова, и «социальный» вызов D-вызов, производимый всеми популяциями китов.

Звук Unit-A был наиболее часто регистрируемым, особенно в Антарктике и субантарктике, тогда как D-вызовы чаще встречались в начале летнего сезона, когда киты активно питаются. Специалисты надеются, что изучение моделей этих звуков позволит отслеживать популяции китов с течением времени.

Ранее международная группа биологов выяснила, что горбатые киты способны «петь», издавая свои необычные звуки гортанью и голосовым аппаратом.