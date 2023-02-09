Историческая сенсация: расшифрованы письма казненной шотландской королевы

Они раскрывают новые подробности жизни и мыслей Марии Стюарт.

Три дешифровщика случайно наткнулись на утерянную серию секретных писем, написанных Марией, королевой Шотландии, за несколько лет до ее казни в 1587 году. Семилетняя переписка была зашифрована настолько хорошо, что документы были заархивированы в немаркированном файле и по ошибке помещены в часть французской национальной библиотеки, связанную с итальянскими делами.

Однако, когда исследователи случайно наткнулись на 57 букв в письмах, стало ясно, что ни одна из них не имеет никакого отношения к Италии. Они были написаны на французском языке и содержали сложную систему шифров, основанную на неизвестных символах.

Когда криптограф и ученый-компьютерщик Джордж Ласри, профессор музыки Норберт Бирманн и физик Сатоши Томокийо наконец взломали код, они были потрясены, узнав, чьи слова читали.

Портрет Марии Стюарт Фото: Wikimedia Commons

Мария родилась 8 декабря 1542 года в Шотландии: семье короля Якова V и его второй жены-француженки Марии де Гиз. 14 декабря умер отец девочки, и всего через шесть дней после рождения она стала королевой Шотландии. Однако большую часть жизни Мария провела в заключении: сначала в Шотландии протестантскими революционерами, а затем в Англии ее двоюродной сестрой королевой Елизаветой I, которая видела в ней угрозу престолу. Мария была католичкой, и представители ее религии в Англии считали, что она должна быть лидером нации.

На протяжении своей жизни Мария участвовала в нескольких попытках католических восстаний, которые она поддерживала с помощью зашифрованных писем. Эта конкретная переписка оказалась ее давно утерянными письмами к Мишелю де Кастельно де Мовисьеру, французскому дипломату в Англии в середине XVI века и известному союзнику католиков. Историки давно подозревали, что эти двое были в сговоре, но до сих пор их письма никогда не попадались экспертам.

Джон Гай, эксперт и биограф Марии, королевы Шотландии, называет это открытие «исторической сенсацией».

«Это самая важная новая находка касаемо Марии Стюарт за последние 100 лет. Я всегда задавался вопросом, могут ли оригиналы писем Де Кастельно обнаружиться однажды, зарытые в Национальной библиотеке Франции или, возможно, где-то еще, неопознанные из-за шифрования», – Джон Гай.

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Связь Марии с внешним миром была главным секретом того времени. Даже английские официальные лица знали, чем она занималась, и все же в течение многих лет ее каналы связи с внешним миром, по-видимому, были настолько защищены, что многие из ее писем просто исчезли.

В целом переписка с Де Кастельно содержит более 50 тысяч слов, раскрывая новые подробности воззрений Марии Стюарт и ее личных отношений с партнером по переписке. Например, 16 апреля 1583 года Мария написала зашифрованное письмо, в котором благодарила де Кастельно за его постоянную поддержку.

«Я не могу отблагодарить вас за заботу, бдительность и добрую привязанность, с которой я вижу, что вы принимаете все, что касается меня, и я умоляю вас продолжать всё это упорнее, чем когда-либо. Особенно теперь, когда королева Англии, кажется, склонна освободить меня. Если это принесет какой-либо успех, будьте уверены, что я признаю, насколько это возможно, ваши добрые услуги», – говорится в письме.

Но письма Марии не всегда хранились тайно. Много раз их перехватывали или просто отправляли обратно ей же. В 1585 году тюремщик Марии был заменен гораздо более строгим надсмотрщиком, который пытался прекратить все ее связи с внешним миром.

В 1586 году, возможно, не без участия министра Елизаветы Фрэнсиса Уолсингема и своего тюремщика Эмиаса Паулета, Мария Стюарт оказалась вовлеченной в неосторожную переписку с Энтони Бабингтоном, агентом католических сил, в которой она поддержала идею заговора с целью убийства Елизаветы I. Однако заговор был раскрыт, и переписка попала в руки английской королевы. Мария Стюарт предстала перед судом и была приговорена к казни.

«Из-за огромного количества расшифрованного материала, около 50 000 слов, мы предоставили только предварительные резюме писем. Надеемся историки с соответствующим опытом проведут глубокий анализ их содержания. Это поможет извлечь информацию, которая обогатит наше представление о Марии», – отмечают дешифровщики писем.